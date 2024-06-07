غادة أيوب: واجب وطني على الحكومة أن تعوّض على المدنيين الأبرياء في الجنوب لا المقاتلين

اشار عضو كتلة "الجمهورية القوية" النائب غادة أيوب الى ان هناك فريق أعلن الحرب مساندة لغزة من خارج قرار الحكومة، لكن كل لبنان يدفع الثمن بالاقتصاد والأرواح والنزوح وسنسمع مرة جديدة "لو كنت أعلم".

واوضحت أيوب في حديث تلفزيوني، بانه ليس هدفنا القضاء على حزب الله إنما حماية لبنان وكل اللبنانيين يدفعون الثمن بسبب غياب الدولة، وعلينا تقوية الجيش اللبناني ووضعه على الحدود، هو المخوّل حماية لبنان. واوضح بان واجب وطني على الحكومة أن تعوّض على المدنيين الأبرياء في الجنوب لا المقاتلين، وقدّمت سؤالاً للحكومة.