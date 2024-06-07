الحاج حسن: واجب مقدّس على الحكومة التعويض على عوائل الشهداء وأهالي الجنوب "شاء مَن شاء وأبى مَن أبى"

اشار وزير الزراعة في حكومة تصريف الاعمال عباس الحاج حسن الى ان العدو الإسرائيلي يريد كسر لبنان الصيغة والرسالة، ورئيس مجلس النواب نبيه بري يدعو دائماً إلى الحوار، ولو ذهبنا إليه لكان عندنا رئيس للجمهورية وانتظم عمل المؤسسات.
وتمنى الحاج حسن في حديث تلفزيوني، ان نختلف في كل شيء الا الجنوب والمقاومة وحقنا في الدفاع عن وطننا ضد اسرائيل. وشدد على ان واجب مقدّس على الحكومة التعويض على عوائل الشهداء وأهالي الجنوب "شاء مَن شاء وأبى مَن أبى". واعتبر بانه يجب معرفة حقيقة الاشياء وما حصل في انفجار مرفأ بيروت.
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