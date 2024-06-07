ستولتنبرغ: لا خطط لنشر قوات «الناتو» في أوكرانيا

ابوظبي - سيف اليزيد - هلسنكي (أ ف ب)

أعلن الأمين العام لحلف شمال الأطلسي «ينس ستولتنبرغ» أمس أن لا خطط للحلف لنشر قوات في أوكرانيا، التي يزودها العديد من أعضاء الحلف بأسلحة منذ بدء الأزمة قبل أكثر من عامين.

وقال ستولتنبرغ خلال زيارة لفنلندا «لا خطط لحلف شمال الأطلسي لنشر قوات في أوكرانيا» مضيفاً أن التكتل الدفاعي يريد «التزاماً مالياً بعيد الأمد لضمان وقوفنا إلى جانب أوكرانيا مهما استغرق الأمر».

وتابع «على مدى الأشهر الماضية، شهدنا بعض الثغرات وبعض التأخير في تقديم الدعم العسكري لأوكرانيا»، مضيفاً «نريد أن نضمن أن ذلك لن يحدث مرة أخرى».

وهذه أول زيارة يجريها ستولتنبرغ إلى فنلندا منذ انضمامها إلى حلف شمال الأطلسي في أبريل 2023، وذلك بعد عقود من عدم الانحياز العسكري.

وتزامنت زيارة ستولتنبرغ مع انضمام الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أمس إلى زعماء غربيين في فرنسا لإحياء ذكرى إنزال النورماندي في الحرب العالمية الثانية.

ورداً على سؤال بشأن خطر وقوع هجوم روسي على دولة عضو في حلف شمال الأطلسي، أجاب ستولتنبرغ «لا نرى تهديداً عسكرياً وشيكاً ضد أي عضو في الناتو».

وقال «الفكرة بوجود نوع من العد التنازلي لحرب قادمة خاطئة».