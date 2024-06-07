ميليشيا الدعم السريع تحشد قواتها تمهيدا لاجتياح مدينة الفاشر

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

حذّر حاكم إقليم دارفور مني أركو مناوي، اليوم الخميس، من أن ميليشيا الدعم السريع حشدت قواتها شرق مدينة الفاشر تمهيداً لاقتحامها، غداً (الجمعة)، وفق ما ذكرته وكالة أنباء العالم العربي.

وقال مناوي، عبر منصة "إكس": "ميليشيات جنجويد تحتشد الآن في مناطق شرق الفاشر بمعية عدد من مرتزقة أجانب، بغرض اجتياح الفاشر يوم غد الجمعة".

ودعا مناوي جميع القوات والمواطنين إلى "الدفاع عن العرض والأرض"، كما حذّر من حدوث مجازر وإبادة على غرار مدينة الجنينة، وقرية ود نورة في ولاية الجزيرة، على حد وصفه.

وقالت وزارة الخارجية السودانية، اليوم، إن "قوات الدعم السريع" ارتكبت "مجزرة بشعة" في قرية ود النورة بولاية الجزيرة وسط البلاد، راح ضحيتها أكثر من 180 من القرويين العزل، بينهم أطفال ونساء، وطالبت بإعلان الدعم السريع "جماعة إرهابية".