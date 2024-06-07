شكرا لقرائتكم خبر عن نائب رئيس البرلمان العربي: إزالة اسم البنا من شوارع الكويت يكشف موقف الدول العربية من جرائم الإخوان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال النائب علاء عابد، رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب ونائب رئيس البرلمان العربي، إن قرار مجلس الوزراء الكويتى باستبدال أسماء الأشخاص التى تحملها بعض شوارع الكويت بأرقام، ومن بينها اسم حسن البنا مؤسس جماعة الإخوان الإرهابية، قرار هام يكشف كيف أن تاريخ جماعة الإخوان الإرهابية الحافل بالعنف والتطرف سيظل محفورا في ذهن كل مواطن عربي.

وأشار "عابد"، خلال تصريحات خاصة لليوم السابع، إلى أن الكويت قد أطلقت هذا الاسم على أحد شوارعها منذ 50 عاماً، وبعد الممارسات العنيفة التي ارتكبتها هذه الجماعة التى برهنت بكافة الأدلة عن إنها لها أغراض دنيئة ولم تضع مصلحة الوطن أمامها، بل كانت أهداف الجماعة هي التي تقود ممارستها من أجل تحقيق مطامع سياسية على حساب مصائر ملايين المصريين.



وأكد أن العنف جزء لا يتجزأ من استراتيجية التنظيم الإخوانى فى سبيل الوصول إلى السلطة، والغطاء الذى يتخذه فى سبيل تبرير هذا العنف أو التملص منه عبر إلصاقه فى تنظيمات صغيرة.