وزير الحج السعودي: وصول 1.2 مليون حاج من مختلف دول العالم حتى اليوم

أعلن وزير الحج والعمرة السعودي توفيق الربيعة عن وصول ما يقارب مليون ومئتي ألف حاج من مختلف دول العالم حتى نهاية اليوم حيث تمت جميع مراحل رحلتهم بيسر وطمأنينة.

ونقلت وكالة الانباء السعودية "واس" عن الربيعة أن المملكة منذ تأسيسها تشرفت بخدمة ضيوف الرحمن حيث تولي القيادة السعودية اهتماما بالغا بتسهيل وصول الحجاج إلى الحرمين الشريفين والمشاعر المقدسة وأداء مناسكهم بكل يسر وطمأنينة وتقديم أعلى مستويات العناية والاهتمام لهم.

وشدد على ضرورة التزام جميع الحجاج بالأنظمة والتعليمات والتعاون مع السلطات في المملكة حتى تمكنهم من خدمتهم على الوجه الأكمل وتسهيل أداء مناسكهم بكل يسر وطمأنينة.

وأكد أن توجيهات القيادة السعودية تشدد على الإعداد المبكر لموسم الحج مع السعي الدؤوب والحرص المتواصل على مراجعة الخطط والمشاريع والمبادرات لتطويرها ومعالجة تحديات الأعوام السابقة والخروج بأفكار خلاقة تتحول إلى حلول واقعية ترتقي بخدمة حجاج بيت الله الحرام وبدعم من رؤية المملكة 2030.

وأشار إلى القيام منذ نهاية موسم الحج العام الماضي بزيارة 11 دولة أجرى خلالها 24 لقاء رسميا بالمسؤولين في معظم هذه الدول وذلك للتباحث معهم مباشرة والعمل على استثمار فرص التسهيل على حجاجهم ومعالجة التحديات.

ولفت الى إطلاق حملة دولية للتوعية بخطورة مخالفة أنظمة وتعليمات الحج والحملات الوهمية وممارسات الاحتيال الإلكتروني في أكثر من 20 دولة حول العالم إضافة إلى إطلاق الحملة الوطنية «لا حج بلا تصريح» بالشراكة مع وزارة الداخلية وإمارة منطقة مكة المكرمة للتسهيل على كل من يؤدي الحج بالطرق النظامية من إتمام النسك براحة وتنظيم.

وذكر إن الأشهر الماضية شهدت مواصلة تدريب أكثر من 120 ألف من العاملين وقادة مجموعات الحجاج، لافتا الى عقد أكثر من 2500 ورشة تدريبية بعدد من اللغات في المملكة و10 أخرى في دول حول العالم وذلك حرصا على رفع كفاءة العاملين في المنظومة ولتقديم أفضل الخدمات للحجاج والمعتمرين.