ترامب يدعو إسرائيل لقصف غزة بسرعة أكبر ويصف سيناتور يهودي بأنه فلسطيني

قال دونالد ترامب، وهو أول رئيس أمريكي سابق يُدان بجرائم من بينها رشوة ممثلة إباحية، إن على إسرائيل قصف غزة بسرعة أكبر.



وزعم ترامب أن أشخاصاً لم يذكر هويتهم أخبروه بأن هجوم 7 أكتوبر لم يكن يحدث أبداً مثل منكري الهولوكوست.



وأعرب ترامب عن امتعاضه لأن اللوبي الإسرائيلي ليس قويا بما فيه الكفاية، وقال ساخراً "حتى تشاك شومر أصبح مثل “الفلسطيني".



والسيناتور شومر، هو أبرز سياسي يهودي أمريكي منتخب في الولايات المتحدة ورئيس الأغلبية في مجلس الشيوخ.



ووصف معلقون أمريكيون تعليقات ترامب بأنها مؤشر على مدى تطرف الخطاب بشأن إسرائيل حيث يمكن اتهام شومر، المعروف بدعمه المطلق لإسرائيل طوال حياته من قبل مرشح الحزب الجمهوري.



ولاحظ مايكل تريسي في منشور على تويتر "أن ترامب يقصد الإساءة بشكل افتراضي عندما استخدم هذا الوصف".



وينتظر ترامب الحصول على الملايين من الدولارات من ميريام أديلسون أرملة الملياردير الأمريكي اليهودي شيلدون أديلسون الذي يعرف بـ”صانع ترامب” مقابل تقديم الدعم الكامل للاحتلال الإسرائيلي كما فعل في فترة الرئاسة السابقة مقابل 200 مليون دولار.

