ياسر رشاد - القاهرة - صرح نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل جالوزين على هامش منتدى سان بطرسبرغ الاقتصادي الدولي (SPIEF) بأن روسيا لا تزال تميل إلى التفاوض مع كييف، لكنها بحاجة إلى فهم من لديه الدرجة المطلوبة من الشرعية للتفاوض نيابة عن أوكرانيا.

وقال جالوزين في تصريحه لوكالة الأنباء الروسية "تاس": "بالطبع، علينا أن نفهم من سيكون الشريك الشرعي خاصة وأن روسيا لا تزال تميل نحو المفاوضات".

وقال نائب وزير الخارجية الروسي: "نتوقع أولا وقبل كل شيء أن يتوقف الغرب عن إمداد نظام كييف بالأسلحة..ونتوقع أيضا أن ترفع كييف الحظر الذي فرضته على نفسها على المفاوضات معنا".

وتناقش أوكرانيا بنشاط مسألة شرعية الحكومة في غياب الانتخابات البرلمانية والرئاسية، والتي لا يمكن إجراؤها أثناء الأحكام العرفية، وعلى وجه الخصوص، قال النائب فيرخوفنا رادا (البرلمان الأوكراني)، ألكسندر دوبنسكي، إن صلاحيات الرئيس الأوكراني، وفقًا للدستور، انتهت في 21 مايو، ولا توجد طريقة مشروعة لتمديدها. واعترف سفير البلاد السابق لدى المملكة المتحدة فاديم بريستايكو بأن شركاء كييف الغربيين يشعرون بالقلق أيضًا بشأن نهاية ولاية زيلينسكي الرئاسية.

وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن مسألة شرعية زيلينسكي بعد 20 مايو يجب أن يتم حلها من خلال النظامين السياسي والقانوني في أوكرانيا.

وقال نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري ميدفيديف في مقابلة مع تاس إن زيلينسكي ينتهك قوانين بلاده في محاولة للاحتفاظ بالسلطة بعد انتهاء فترة ولايته.