دعا الأمين العام للأمم المتّحدة أنطونيو غوتيريس إلى وقف الهجمات المتبادلة بين إسرائيل وحزب الله على طول الحدود اللبنانية الجنوبية.
وأوضح المتحدّث باسم الأمين العام ستيفان دوجاريك في بيان أنّ غوتيريس يخشى أن "يؤدّي تبادل إطلاق النار هذا إلى نزاع أوسع نطاقاً تكون عواقبه وخيمة على المنطقة".
وأبدى الأمين العام أسفه "لأنّنا فقدنا بالفعل مئات الأرواح، ونزح عشرات الآلاف، ودُمرت منازل وسبل عيش على جانبي الخط الأزرق".
وتصاعدت وتيرة التبادل اليومي لإطلاق النار، مع استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على جنوب لبنان في خضمّ الحرب على غزة والمستمرة منذ ثمانية أشهر.
كانت هذه تفاصيل خبر غوتيريس حذّر من "اتّساع النزاع" على الحدود اللبنانية الجنوبية بين حزب الله وإسرائيل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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