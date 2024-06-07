أوكرانيا تحتاج لأكثر من مليار دولار لإعادة بناء محطات الطاقة المتضررة

ياسر رشاد - القاهرة - مع تصاعد حرب روسيا وأوكرانيا، قال فلاديمير كودريتسكي، الرئيس التنفيذي لشركة أوكرينرغو الأوكرانية، إن أوكرانيا ستحتاج هذا العام إلى 1.5 مليار دولار على الأقل لإعادة بناء محطات الطاقة المتضررة.

ووفق لوكالة الأنباء الروسية "تاس"، قال كزدريتسكي: "في الواقع، تختلف التقديرات عند الحديث عن عام 2024، أعتقد أن الرقم قد يصل إلى 1.5 مليار دولار أو أكثر، وهذه ليست مبالغة في التقدير، أنا أتحدث عن قدرات توليد الطاقة الحالية التي تحتاج إلى استعادتها".

ووفقا الرئيس التنفيذي لشركة أوكرينرغو، فإن ما يقرب من نصف قدرات توليد الطاقة في أوكرانيا إما تضررت أو دمرت.

وبحسب لوزير الطاقة الأوكراني جيرمان جالوشينكو، فإن البلاد في خضم أزمة الطاقة.

و بدوره، أوضح ميخائيل بودولياك، مستشار رئيس مكتب الرئاسة الأوكرانية، أن محطة كانيفسكايا للطاقة الكهرومائية ومحطة دنيبر للطاقة الكهرومائية ومحطة زمييفسكايا للطاقة المتجددة تعرضت لأضرار.

و أعلنت وزارة الطاقة الأوكرانية في وقت سابق عن التدمير الكامل لمحطة تريبولسكايا TPP، وهي أكبر منشأة لتوليد الطاقة في منطقة كييف، وقال وزير الخارجية الأوكراني ديمتري كوليبا، أنه قد تضرر أكثر من نصف نظام الطاقة بأكمله في البلاد.

وتحث السلطات المواطنين بانتظام على الحفاظ على الطاقة، وقامت شركة Ukrenergo مؤخرًا باستيراد كميات قياسية من الكهرباء من أوروبا.