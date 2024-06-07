شكرا لقرائتكم خبر عن التحقق من بيانات الحجاج.. تعرف على دور البوابة المصرية الموحدة للحج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نص القانون رقـم 84 لسنـة 2022 حول تنظيم الحج وإنشاء البوابة المصرية الموحدة، على ضرورة أن تتحقق البوابة من البيانات الصحية للحاج قبل سفره لأداء مناسك الحج من خلال الربط الإلكترونى بين الوزارة المختصة بشئون الصحة والبوابة، كما تتحقق البوابة من بيانات العمالة الموسمية من خلال الربط الإلكترونى بين الوزارة المختصة بشئون القوى العاملة والبوابة لمواجهة أية مشكلات قد تواجه العمالة المصرية المتواجدة بالمملكة العربية السعودية أثناء موسم الحج .

ونص القانون على تولى الجهة المختصة القيام بالأمور الآتية :

1 . التحقق من مطابقة الضوابط العامة المنظمة لكل نوع من أنواع الحج وذلك بالتنسيق مع الجهات المنظمة للحج .



2 . التأكد من صحة بيانات ومدة سريان بطاقة الرقم القومى للمتقدمين لأداء مناسك الحج من خلال ربط البوابة بقاعدة بيانات قطاع الأحوال المدنية بوزارة الداخلية .

3 . إرسال الكـود التعريفى الخـاص بالحاج إلكترونيًا من خلال الربـط الإلكترونى إلى الإدارة المختصة بالجوازات والهجرة والجنسية بوزارة الداخلية .



4. الحصول على البصمة العشرية الخاصة بالحاج إلكترونيًا من خلال الربط الإلكترونى بالإدارة المختصة بتحقيق الأدلة الجنائية بوزارة الداخلية .



5. إرسال الكود التعريفى المشار إليه إلى الشركات الناقلة لاستصدار تذكرة سفر للحاج.