ماكرون: فرنسا ستنقل طائرات مقاتلة من طراز "ميراج 2000" إلى أوكرانيا

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن فرنسا ستنقل طائرات مقاتلة من طراز "ميراج 2000" إلى أوكرانيا وتدرب طياريها الأوكرانيين عليها، وذلك في إطار تعاون عسكري جديد مع كييف، في ظل استمرار الحرب في أوكرانيا وتقدم الجيش الروسي.

ولفت إلى أنه سيعرض على نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي عندما يلتقيان لإجراء محادثات في قصر الإليزيه في باريس الجمعة أن يبدأ تدريب الطيارين الأوكرانيين اعتباراً من هذا الصيف.

وقال ماكرون "تحتاج عادة إلى ما بين خمسة وستة أشهر. لذا بحلول نهاية العام سيكون هناك طيارون. وسيتم تدريب الطيارين في فرنسا".

ولم يحدد عدد الطائرات المقاتلة التي سيتم تسليمها. كما لم تقدم وزارة الدفاع الفرنسية في اتصال مع وكالة فرانس برس أي تفاصيل.