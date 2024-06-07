الكرملين: بوتين لا يرد على وقاحات بايدن ولن يفعل

علّق الكرملين على تصريحات الرئيس الأميركي جو بايدن التي وصفه فيها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بالشخص غير المحترم والدكتاتور، حيث أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، أن "تصريحات الرئيس الأميركي تضر بسمعته فقط... وبوتين لا يرد على مثل هذه الوقاحات بالمثل ولن يفعل".

وكان بوتين قد قال خلال لقائه مع ممثلي وسائل الإعلام على هامش منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي 2024: "بايدن بدأ بالتهجم والتحدث بشكل غير لائق إلى حد ما، كما اعتقدت بأن هذا سيكون عليه الحال. وهذا يعني أنني على حق، إذاً يمكن التنبؤ به".

وفي وقت سابق، ذكر بايدن عن بوتين "أنني عرفته منذ أكثر من 40 عامًا. لقد كان يثير قلقي لمدة 40 عامًا. إنه رجل غير محترم، إنه دكتاتور، وهو يكافح من أجل التأكد من أنه يحافظ على تماسك بلاده مع الاستمرار في هذا الهجوم" على أوكرانيا.