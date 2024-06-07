الإندبندنت: برنامج حزب العمال البريطاني الانتخابي سيتضمن خطة للاعتراف رسميا بدولة فلسطين

أفادت صحيفة الإندبندنت، بأن "برنامج حزب العمال البريطاني الانتخابي سيتضمن خطة للاعتراف رسميا بدولة فلسطين كجزء من عملية السلام".

في وقت سابق، أعلن معهد "يوغوف" لاستطلاعات الرأي، أن حزب العمال المعارض في بريطانيا قد يكون في طريقه لتحقيق أكبر فوز انتخابي في تاريخه، متوقعاً حصوله على أغلبية ساحقة من 194 مقعداً في الانتخابات المقبلة.

وتوقع الاستطلاع الذي نظر في تقديرات التصويت في الدوائر الانتخابية في البلاد، أن يفوز حزب العمال ب 422 مقعداً من أصل 650 في انتخابات الرابع من تموز المقبل. ويتوقع أن يحصل حزب المحافظين بزعامة رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك على 140 مقعداً.