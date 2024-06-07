مصادر طبية: 25 ألف مريض وجريح يحتاجون للسفر خارج قطاع غزة لتلقي العلاج

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

قالت مصادر طبية في غزة، إن 25 ألف مريض وجريح يحتاجون للسفر للعلاج في خارج القطاع المحاصر، وسط استمرار إغلاق معبر رفح، ما يعرض حياة الآلاف للمضاعفات والموت.

ونوه إلى أن حياة الكثير منهم قابلة للعلاج والانقاذ لو اتيح لهم التوجه الى مراكز متخصصة خارج قطاع غزة، فيما يتفاقم وضع هؤلاء المرضى والجرحى بعد قيام الاحتلال متعمدا تدمير معظم مستشفيات القطاع واخراجها عن الخدمة.

وأوضحت المصادر ذاتها، أن 4895 مريضا وجريحا تمكنوا فقط من السفر، عندما كان معبر رفح مفتوحا، علما انه منذ احتلال معبر رفح في الثاني عشر من شهر أيار/ مايو الماضي، لم يتمكن أي منهم من مغادرة القطاع.