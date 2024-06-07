شكرا لقرائتكم خبر عن نواب: المعايير الرئاسية لتشكيل الحكومة الجديدة تعبر عن متطلبات الشارع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد نواب أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن تشكيل الحكومة الجديدة، تمثل خطوة مهمة في طريق الولاية الجديدة ودعم مسار التنمية.

واعتبر عبد السلام خضراوى، عضو مجلس النواب أن المعايير والأهداف التي حددها الرئيس عبد الفتاح السيسى لتشكيل الحكومة الجديدة وفى مقدمتها الحفاظ على محددات الأمن القومي المصري في ضوء التحديات الإقليمية والدولية، ووضع ملف بناء الإنسان المصري على رأس قائمة الأولويات خاصة في مجالات الصحة والتعليم، ومواصلة جهود تطوير المشاركة السياسية، ترسخ مفاهيم المواطنة والسلام المجتمعي.

كما أشاد " خضراوى " بحرص القيادة السياسية وضع محددات ومواصفات للحكومة الجديدة لتتوافق مع معطيات المرحلة من خلال الاستراتيجيات والتعامل الدقيق مع كل محور ووزارة مختصة، معرباً عن ثقته فى قدرة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء على تشكيل الحكومة الجديدة القادرة على تحقيق وتنفيذ التكليفات الرئاسية.

وتوجه المهندس عبد السلام خضراوى بالشكر للحكومة السابقة على ما قدمته خلال الفترة الماضية معرباً عن أمله فى أن تكون الحكومة الجديدة القادمة على مستوى المسئولية ولديها القدرة على تحقيق آمال وطموحات الشعب المصرى.

ومن جانبه أكد النائب عادل اللمعي، عضو مجلس الشيوخ، أن تكليف الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الوزراء مصطفى مدبولي بتشكيل حكومة جديدة، بعدما تقدم الأخير باستقالة الحكومة السابقة، يعد خطوة في طريق ضخ دماء جديدة لمؤسسات الدولة بفكر مختلف ومتطور، موجها الشكر والتقدير لحكومة مدبولي السابقة والتي عملت في مرحلة شديدة الصعوبة ومليئة بالتحديات.

وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن توجيه الرئيس لمصطفى مدبولي لتشكيل حكومة جديدة تضم ذوي الكفاءات والخبرات والقدرات المتميزة، يأتي نتاجًا لما تتطلبه الفترة الحالية من فكر أكثر مرونة وسريع التفاعل مع المستجدات والمشكلات الملحة، مؤكدا أهمية التدقيق في انتقاء عناصر قوية وذات خبرات متخصصة في المجموعة الاقتصادية بالتحديد، نظرًا لما فرضته الأحداث العالمية والإقليمية من تحديات كبيرة على الجانب الاقتصادي تتطلب التعامل معها بخطط واستراتيجيات قوية وقابلة للتطبيق وتكون قادرة على صياغة رؤية متطورة ومختلفة.

وقال "اللمعي" إن الصناعة والإنتاج هم عنوان المرحلة القادمة والتي لابد وأن ترتكز عليها أولويات الحكومة القادمة والعمل على توفير المختصين والكفاءات والقادرة على تلبية أهداف تخطي الأزمة العالمية الراهنة بما لها من تداعيات على مصر، ورسم سياسات جديدة تزيد من جذب الاستثمارات وتشجيع أصحاب الأعمال بإجراءات ميسرة ومبسطة تعمل على استقطاب المشروعات لأرض مصر، ودعم ومساندة القطاعات الإنتاجية والفئات الأكثر تأثراً بالأزمات الاقتصاد، وإفساح المجال أمام القطاع الخاص لتحقيق الوصول إلى ما يفوق نسبة 65%، واتساقا مع وثيقة سياسة ملكية الدولة.

واعتبر عضو مجلس الشيوخ، أن تغيير الحكومة بادرة أمل مهمة على طريق دعم المواطن المصري البسيط وتلبية تطلعاته، ويبقى الأمر مرهون على تبني رؤى وسياسات مغايرة تسهم في تحقيق التنمية الشاملة المستدامة وتوازن بين المتطلبات المجتمعية والاقتصادية لدعم ونهضة الدولة المصرية وتعمل على تنشيط العجلة الإنتاجية لضبط السوق المصرية، مثمنا ما وضعه الرئيس السيسي من محددات في اختيار الحكومة الجديدة وأبرزها الحفاظ على محددات الأمن القومي المصري ووضع بناء الإنسان المصري كأولوية قصوى، لا سيما في مجالات الصحة والتعليم.

فيما رحب النائب هشام الشعينى عضو مجلس النواب بقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهوريه لإعادة تكليف الدكتور مصطفى مدبولي بتشكيل حكومه جديده تضم عدد من الوزراء أصحاب الخبرات والكفاءات لتنفيذ تطلعات الشعب في مستقبل أفضل موجهاً الشكر لجميع الوزراء بالحكومة المستقيلة على جهودهم الكبيرة فى خدمة الوطن.

وأعرب " الشعينى " عن ثقته التامة فى كفاءة وقدرة الدكتور مصطفى مدبولي على قياده الحكومة الجديدة بناء على ما أنجزه وما تم خلال الحكومه السابقه وأنه قادر على تنفيذ كل التكليفات التي أصدرها الرئيس السيسي له، مؤكدا الاهمية الكبيرة لجميع التكليفات التي وجهها الرئيس السيسي للحكومة الجديدة وخاصة وفى مقدمتها وضع ملف بناء الانسان المصري على راس الاولويات في التعليم والصحه ومواصلة جهود تطوير المشاركة السياسية والحفاظ على محددات الامن القومي وتطوير ملفات الثقافه والوعي الوطني والخطاب الديني المعتدل الى جانب وضع محددات الامن القومي في مقدمة الاولويات.

وأكد النائب هشام الشعينى أن الحكومة الجديدة عليها مهام كبيرة سوف تطلع بها خلال الفترة المقبلة لتنفيذ التكليفات الرئاسية وتحقيق آمال وطموحات الشعب المصرى العظيم فى مستقبل أفضل معرباً عن ثقته التامة فى قدرة الدكتور مصطفى مدبولى على اختبار أفضل الكفاءات لتكون فى التشكيل الحكومي الجديد.