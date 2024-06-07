يعقوب: القرار بحق القاضية عون متوقع والاهتراء بلغ مرحلة خطيرة جدا

اعتبر رئيس حركة النهج النائب السابق حسن يعقوب في تصريح له إن القرار بحق القاضية غاده عون متوقع وطبيعي لأن الاهتراء في المؤسسات وصولا إلى القضاء قد بلغ مرحلة خطيرة جدا،
وأسف يعقوب لأن أجواء الحرب تغطي على كل شيء وهناك من يستفيد ويستغل هذه الأجواء ليمعن في حماية الفاسدين وإغلاق كل أبواب المحاسبة،
أضاف يعقوب :"رغم بشاعة المشهد فإن فضيحة الحقيقة ستصل إلى العدالة عاجلا ام آجلا".
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