بيطار جال في سوق الجملة للخضار والفاكهة في النبطية

جال رئيس مصلحة حماية المستهلك في وزارة الإقتصاد والتجارة في النبطية، محمد بيطار، في سوق الجملة للخضار والفاكهة "الحسبة" في منطقة النبطية للكشف على انواع ومصادر البضاعة، والإطلاع على فواتير الشراء، واثناء الزيارة ناقش مع رئيس نقابة أصحاب محال وبسطات الخضار والفاكهة في المنطقة، جهاد دقدوق، شؤون ر الخضار والفاكهة، وخصوصاً أن مراقبي حماية المستهلك قد وجهوا في الأسبوع السابق وخلال جولاتهم التفتيشية إنذارات خطية للجميع
ونوه دقدوق بـ"دور مصلحة حماية الاستهلاك ووزارة الاقتصاد خلال جولاتها على كافة المحالات والأماكن الغذائية وتحرير محاضر ضيط بالمخالفين من اجل حمايةأهلنا، والحرص على سلامة الغذاء وحسن انتظام الأمور"، مؤكدا ان "بيعنا في السوق هو للمنتجات اللبنانية من خضار وفاكهة، وليس لدينا مواد مهربة ونلتزم تعليمات وزارتي الاقتصاد والزراعة".
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