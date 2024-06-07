شكرا لقرائتكم خبر عن متغلبة على مشكلة في الدفع.. الكبسولة "ستارلاينر" تلتحم بمحطة الفضاء الدولية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - التحمت كبسولة ستارلاينر الجديدة لشركة بوينج التي تحمل رائدي فضاء من وكالة ناسا، بمحطة الفضاء الدولية، أمس الخميس، بعد أم واجهت مشكلات فنية وهي في طريقها إلى هناك.

وأظهرت صور حية بثتها وكالة الفضاء الأمريكية ناسا عدم تمكن ستارلاينر من الالتحام بمحطة الفضاء الدولية إلا في محاولتها الثانية، بعد تعرضها لمشكلات في منظومات الدفع. 3 تسربات وكانت وكالة ناسا أفادت، في وقت سابق، بتحديد 3 تسربات في دفع الهيليوم على متن الكبسولة الفضائية، لكن الكبسولة كانت مستقرة.

وانطلقت الكبسولة الفضائية يوم الأربعاء من ميناء كيب كانافيرال الفضائي في ولاية فلوريدا الأمريكية، وعلى متنها رائدا فضاء من وكالة ناسا، هما باري ويلمور وسوني ويليامز، باستخدام صاروخ أطلس 5.

ومن المقرر أن يقضى ويلمور وويليامز نحو أسبوع في محطة الفضاء الدولية.