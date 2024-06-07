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إسبانيا تعلن انضمامها لجنوب أفريقيا في دعواها ضد إسرائيل

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ابوظبي - سيف اليزيد - مدريد (الاتحاد)

أعلن وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس أمس، انضمام بلاده إلى الدعوى التي قدمتها جنوب أفريقيا أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي ضد إسرائيل في إطار اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها. 
وقال ألباريس في مؤتمر صحفي بمقر وزارة الخارجية بالعاصمة الإسبانية إن «إسبانيا تتخذ تلك الخطوة حتى يعود السلام إلى غزة والشرق الأوسط»، لافتاً إلى ضرورة دعم المحكمة واحترام إجراءاتها الاحترازية. 
وأضاف أن «إسبانيا بنت قرارها على أساس العمليات العسكرية المستمرة في رفح والعقبات التي تعترض المساعدات الإنسانية وتدمير البنى التحتية في الأراضي الفلسطينية». 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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