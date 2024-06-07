نواب جمهوريون يصدرون إحالات جنائية ضد نجل بايدن وشقيقه

ياسر رشاد - القاهرة - أصدرت أمس قيادات جمهورية فى مجلس النواب الأمريكى مذكرات بإحالات جنائية، ضد هانتر بايدن نجل الرئيس جو بايدن، وشقيقه جيمس بايدن، متهمين إياهما بالإدلاء ببيانات كاذبة أمام الكونجرس كجزء من تحقيق العزل الذى استمر لمدة عام، ولا تتمتع تلك الإحالات بقوة القانون.

وأرسل رؤساء لجان الرقابة والقضاء والمالية بمجلس النواب رسالة إلى وزارة العدل يوصون فيها بملاحقة هانتر وجيمس ولم يعلق ممثل لفريق هانتر القانونى ومحامى جيمس على الأمر. إلا أن كل الأطراف، بما فيها البيت الأبيض، رفضت التحقيقات مع عائلة بايدن باعتبارها عمليات ملاحقة حزبية بدوافع سياسية.

ويسعى الجمهوريون إلى إجراء تحقيق يهدف لعزل بايدن، كما يحاولون ربط الرئيس الديمقراطى بالصفقات التى أجراها نجله، لكنهم فشلوا فى العثور على دليل يشير مباشرة إلى تورطه فى أى عمل غير قانونى.

وكان مجلس النواب الأمريكى، الذى يسيطر عليه الحزب الجمهورى، قد صوت على فتح تحقيق رسمى لعزل بايدن على خلفية أنشطة ابنه هانتر التجارية الدولية المثيرة للجدل.

ويتهم أعضاء اللجان هانتر وجيمس بايدن بتقديم شهادات كاذبة خلال استجواباتهما التى استمرت لساعات مع أعضاء الكونجرس، مدعين أن هذا جزء من جهد أكبر لإخفاء تورط الرئيس فى أعمال عائلته بالخارج.

وقال النائب الجمهورى جيسون سميث رئيس لجنة المالية فى بيان: «لا يمكن للكونجرس السماح لأى شخص، حتى لو كان نجل الرئيس أو شقيقه، بأن يقف فى طريق إشرافه على السلطة التنفيذية، أو يحرم الشعب الأمريكى الاستحقاقات التى يستحقها».

وتتضمن الشهادات الكاذبة المعنية، وفقاً لرؤساء اللجان، إشارات أدلى بها هانتر بايدن بشأن المنصب الذى شغله فى كيان مؤسسى تلقى بموجبه ملايين الدولارات من عميل أجنبى. كما أن نجل الرئيس الأمريكى «نقل رواية وهمية تماماً» بشأن الرسائل النصية بينه وبين شريكه التجارى الصينى، والتى يزعم أنه استدعى فيها وجود والده معه كجزء من تكتيك التفاوض، وفق الإحالات الجمهورية.

أشارت مصادر أمريكية إلى التركيز على التصريحات التى أدلى بها جيمس بشأن ما إذا كان الرئيس، خلال فترة وجوده كمواطن عادى، قد التقى بشريك تجارى سابق أصبح الآن فى وضع مخزٍ، من عدمه. وانتقد هانتر، فى إفادة مغلقة داخل الكابيتول هيل فى فبراير الماضى، تحقيق العزل الذى يقوده الجمهوريون باعتباره «بيت من ورق مبنى على أكاذيب».

وأدلى جيمس بشهادته فى وقت سابق من هذا العام عندما ظهر فى مقابلة خاصة طوعية فى الكابيتول هيل كجزء من تحقيق الجمهوريين فى مجلس النواب بأن جو بايدن «لم يكن له أى تورط» فى التعاملات التجارية لأفراد آخرين من عائلته.