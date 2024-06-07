شكرا لقرائتكم خبر عن محمد الباز يعلن تضامنه مع قصواء الخلالى ضد ممارسات اللوبى الأمريكى الصهيونى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الكاتب الصحفى الدكتور محمد الباز رئيس مجلسى إدارة وتحرير جريدة الدستور، تضامنه الكامل مع الزميلة الإعلامية قصواء الخلالى ضد ما تتعرض له من استهداف وإرهاب ممنهج من جانب جماعات الضغط الأمريكية الصهيونية الداعمة لإسرائيل فى الولايات المتحدة الأمريكية، عبر استخدامهم كل الوسائل والأدوات المملوكة لهم بعد أن تصدت من خلال برنامجها لكشف أكاذيب إسرائيل، والدعم اللامحدود الذى تتلقاه من الولايات المتحدة الأمريكية.

وشدد الباز على رفضه الكامل لكل أشكال التحريض على الإعلامية، وعلى الإعلام المصرى الذى يسعى جاهدا لكشف ممارسات إسرائيل الصهيونية، واستخدامهم مراكز القوة فى إرهاب الصحفيين لإسكات أصواتهم الرافضة لممارسات إسرائيل وتهجير الشعب الفلسطينى.