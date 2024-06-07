ترامب: سأنفّذ أكبر عملية إبعاد للمهاجرين في تاريخ أميركا إذا فزت بالانتخابات الرئاسية

تعّهد الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب بتنفيذ أكبر عملية إبعاد للمهاجرين في تاريخ الولايات المتحدة الأميركية، في حال فاز بانتخابات الرئاسة المقرّر إجراؤها في تشرين الثاني المقبل.

وفي خطاب ألقاه خلال تجمع انتخابي في فينيكس بولاية أريزونا، اتهم ترامب الرئيس الأميركي جو بايدن بفتح حدود البلاد أمام المهاجرين من جميع أنحاء العالم، في حين أنه سيسعى إلى ترحيلهم ويوقف "الغزو"، حسب تعبيره.

وقال ترامب "لا خيار آخر لدي، لم يترك لنا بايدن خيارًا، فالعالم يفرغ سجونه وطلبات لجوئه ومصحاته العقلية لدينا".

وهاجم المرشح الجمهوري المحتمل بايدن واتهمه بأنه يدعم "غزو" المهاجرين للبلاد وتجار المخدرات، وتعّهد بإلغاء الأمر التنفيذي الذي أصدره بايدن قبل أيام، حيث شدد على أنه سيحظر على المهاجرين الذين دخلوا البلاد بطريقة غير قانونية التقدم بطلب اللجوء في حال تجاوز معدل تدفق اللاجئين 2500 لاجئ يوميا.

ومن المقرر أن يتوجه ترامب بعد غد الأحد إلى ولاية نيفادا لحضور تجمع انتخابي آخر.