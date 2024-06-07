إسرائيل هيوم: زيارة متوقعة لوزير الخارجية الأميركي إلى إسرائيل بداية الأسبوع المقبل

كشفت صحيفة "إسرائيل هيوم" عن زيارة متوقعة لوزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن إلى إسرائيل بداية الأسبوع المقبل.

وقبل ايام أكد بلينكن إيجابيات مقترح وقف إطلاق النار بالنسبة لإسرائيل.

وكشفت وزارة الخارجية الأميركية إن بلينكن أجرى اتصالين منفصلين مع وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت والوزير في مجلس الحرب بيني غانتس بشأن مقترح اتفاق وقف إطلاق النار الذي كشف عنه الرئيس جو بايدن الجمعة الماضية.

وأضافت الوزارة في بيان أن وزير الخارجية أخبر غالانت أن الاتفاق يتضمن مزيدا من التكامل لإسرائيل في المنطقة ويعزز مصالحها الأمنية على المدى الطويل.