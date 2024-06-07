الجيش الإسرائيلي: عززنا قواتنا بآليات هندسية لمكافحة الحرائق المشتعلة في الشمال

أعلن الجيش الإسرائيلي أنه "عززنا قواتنا بآليات هندسية لمكافحة الحرائق المشتعلة في الشمال".

وفي وقت سابق، أفادت القناة 12 الإسرائيلية، بأنّ الحرائق التي اندلعت إثر صواريخ أطلقها "حزب الله"، "التهمت آلاف الدونمات بالجليل الأعلى ولا يزال الحجم الحقيقي للأضرار غير معروف".

وكان قد أعلنت مستشفى صفد، "أننا استقبلنا 16 مصابًا جراء حرائق كريات شمونة بينهم 7 جنود إسرائيليين".

ويأتي ذلك مع استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على جنوب لبنان وتنفيذ "حزب الله" عمليات عسكرية ضد مواقع وقوات الجيش الإسرائيلي والمستوطنات في الشمال.