تمكنت فرق الإطفاء في فوج جرجوع التطوعي - الهيئة الصحية الإسلامية بعد منتصف الليل، بمساندة فرق إطفاء الهيئة الصحية الاسلامية وكشافة الرسالة الاسلامية والدفاع في القرى المجاورة والدفاع المدني، من إطفاء الحريق الهائل الذي اندلع في محيط حديقة الشهداء عند مدخل بلدة جرجوع الجنوبي وامتد لمسافات واستمر لساعات، واتى على مساحات كبيرة من الاشجار والاعشاب والزيتون، دون وقوع إصابات.

كانت هذه تفاصيل خبر إخماد حريق في جرجوع ليلا اتى على مساحات من الاشجار والاعشاب والزيتون لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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