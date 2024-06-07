شكرا لقرائتكم خبر عن نائب رئيس المؤتمر: نرفض استهداف قصواء الخلالى من قبل اللوبى الصهيونى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استنكر الدكتور السعيد غنيم، النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، الحملة الممنهجة التي تتعرض لها الإعلامية قصواء الخلالى، والمتمثلة في استهداف وإرهاب ممنهج من جانب جماعات الضغط الأمريكية الصهيونية الداعمة لإسرائيل في الولايات المتحدة الأمريكية.

ووصف النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، ممارسات اللوبي الأمريكي الصهيوني بالأفعال غير المقبولة، وأنها لا تقل عن ممارسات جيش الاحتلال الغاشمة في قطاع غزة واليوم يريدون إسكات الأصوات التي تكشف حقيقة أعمالهم وإجرامهم على الأراضي الفلسطينية، قائلا:" الإعلامية قصواء الخلالى كشف حقيقة ما يدور من مذابح ومجازر في غزة ورفح، معلنا تضامنه الكامل معها ضد هذه الحملة الممنهجة.

وأكد الدكتور السعيد غنيم، أن مثل هذه الممارسات مرفوضة لافتا إلى أن حملات التضليل التي ظهرت من خلال بعض المراكز الإعلامية الغربية في مساندة الصهيونية ضد كل من يدافع عن القضية الفلسطينية، تؤكد أن هناك خطة لطمس الحقائق، واستخدام الأساليب الإعلامية للتغطية على جرائم الحرب التي يقوم بها جيش الاحتلال ، مؤكدا أن هذه الحملات حاولت النيل من جهود مصر في حل الأزمة والوقوف بجانب الشعب الفلسطيني مسبقا.