شكرا لقرائتكم خبر عن النائبة هند رشاد: الإعلام المصرى سيظل حائط صد أمام ممارسات إسرائيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت النائبة هند رشاد، أمين سر لجنة الإعلام بمجلس النواب، تضامنها مع الإعلامية قصواء الخلالى ضد ما تتعرض له من استهداف من جانب اللوبي الصهيوني في الولايات المتحدة الأمريكية، والذي يمارس كافة أشكال الإرهاب ضد كل من يحاول كشف جرائم الاحتلال الإسرائيلي، والدعم غير المحدود المقدم لها من جانب الولايات المتحدة الأمريكية، مشيرة إلى أن موقع Memri لأبحاث إعلام الشرق الأوسط وهو معهد أمريكي ، قد نشر تقريراً هاجم الإعلامية قصواء الخلالي واتهمها بالتحريض علي العنف والكراهية ، وذلك رداً علي تغطيتها لتطورات العدوان الإسرائيلي الوحشي علي المدنيين في قطاع غزة.

وقالت "رشاد"، إن جماعات الضغط الأمريكية تحاول استخدام كل الوسائل الممكنة من أجل اسكات صوت الحق، وافساح المجال أمام الأكاذيب الإسرائيلية التي يتم ترويجها منذ السابع من أكتوبر وحتى الأن، والتي ساهم الإعلام المصري بكل قوة في كشفها وإظهار الوجه الإجرامي للاحتلال الإسرائيلية وما يمارسه من إبادة للشعب الفلسطيني في قطاع غزة، فضلا عن المساهمة في تكوين رأي عام عالمي داعم للقضية الفلسطينية، وحق الفلسطينيين في إقامة دولتهم المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وفقا للمقررات الأممية في هذا الشأن.



وأكدت عضو مجلس النواب، أن هذا الإرهاب لن يثنى الإعلام المصري عن دوره في كشف الحقائق أمام العالم، مؤكدة أن الإعلام المصري سيظل حائط صد ضد أمام الممارسات الإسرائيل في قطاع غزة والضفة الغربية، ومحاولاتهم المستمرة لتصفية القضية الفلسطينية من خلال تهجير الفلسطينيين إلى سيناء المصرية.