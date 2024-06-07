بوشكيان واصل زيارته الى بروكسيل: لمسنا تفهماً من الجانب الاوروبي وتقديراً متبادلاً للعلاقات الوثيقة

واصل وزير الصناعة في حكومة تصريف الأعمال النائب جورج بوشكيان زيارته الى بلجيكا، وعقد والوفد المرافق سلسلة اجتماعات مع المسؤولين في المفوضية الاوروبية في بوكسيل.

وعرض مع المدير العام للمديرية العامة للجوار الاوروبي غرت كوبمن، "حاجات القطاع الصناعي اللبناني وأهمية استمرار الاتحاد الاوروبي في دعم هذا القطاع الذي يعتبر رافعة للاقتصاد الوطني، لا سيما المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والاهمية التي توليها وزارة الصناعة للصناعة الخضراء".

وتم "التوافق على تنظيم عدد من النشاطات لتعريف الصناعيين على التشريعات الجديدة الصادرة عن الاتحاد الاوروبي في المجال البيئي ) Green deal regulations) ومساعدتهم على المواءمة مع هذه التشريعات".

وأكد بوشكيان أن لقاءاته في بروكسيل "إيجابية"، وانه لمس "تفهماً من الجانب الاوروبي، وتقديراً متبادلاً للعلاقات الوثيقة بين لبنان ودول الاتحاد". وذكر أن "محادثاته تركز أيضاً على أهمية تشجيع الاستثمارات اللبنانية والأجنبية والاوروبية تحديداً في الصناعات التبادلية والتكاملية مع لبنان، بالإضافة إلى الصناعات التكنولوجية، كونها تؤمن فرص العمل العديدة للشباب اللبناني المتعلم والمتخصص".

كما التقى المسؤول عن الشرق الاوسط في جهاز العمل الخارجي الاوروبي EEAS اليسيو كابلاني، وتمت مناقشة التحديات التي يواجهها القطاع الصناعي في ظل ازمة النزوح والعمالة غير الشرعية والقرارات والإجراءات التي اتخذتها وزارة الصناعة لمواجهة المخالفات والحدّ منها على هذا الصعيد.

في هذا السياق، بحث مع المسؤولين عن مكتب البنك الاوروبي للاستثمار لدى الاتحاد الأوروبي EIB، في ما يمكن ان يقدمه البنك للقطاع الصناعي في لبنان للتمكن من زيادة الاستثمارات ودعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ومشاريع الطاقة المتجددة في المؤسسات الصناعية.