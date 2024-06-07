الارصاد الجوية: الكتل الحارة تنحسر غدا وطقس نهاية الاسبوع قليل الغيوم مع انخفاض في درجات الحرارة

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني، ان "يكون الطقس غدا، قليل الغيوم الى غائم جزئيا مع انخفاض في درجات الحرارة بخاصة في المناطق الداخلية والجبلية ورطوبة مرتفعة على الساحل، كما يتشكل الضباب على المرتفعات المتوسطة وتنشط الرياح أحيانا مع احتمال أمطارخفيفة ليلا في المناطق الشمالية".

واشارت الى ان "تأثير الكتل الهوائية الحارة على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط، يستمر مع درجات حرارة أعلى من معدلاتها الموسمية بخاصة في الداخل، حيث تتجاوز معدلاتها بحدود الـ7 درجات مع نسبة رطوبة مرتفعة في المناطق الساحلية، مما يزيد من الشعور بالحر حتى يوم السبت حيث تنحسر تدريجيا وتنخفض درجات الحرارة، مع احتمال أمطار خفيفة في المناطق الشمالية".

وحذّرت من "خطر التعرض لأشعة الشمس في أوقات الذروة وضرورة الاكثار من شرب المياه، كما نحذر من اندلاع الحرائق في المناطق الداخلية".

ولفتت الى ان "الطقس المتوقع في لبنان، اليوم، قليل الغيوم مع درجات حرارة أعلى من معدلاتها الموسمية بحدود 7 درجات في المناطق الداخلية ورطوبة مرتفعة على الساحل مما يزيد من الشعور بالحر وسوء في الرؤية. والسبت قليل الغيوم الى غائم جزئيا مع انخفاض في درجات الحرارة بخاصة في المناطق الداخلية والجبلية ورطوبة مرتفعة على الساحل، كما يتشكل الضباب على المرتفعات المتوسطة وتنشط الرياح أحيانا مع احتمال أمطارخفيفة ليلا في المناطق الشمالية".

وذكرت أن "طقس الأحد غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات وانخفاض اضافي في درجات الحرارة بخاصة في المناطق الجبلية والداخلية، واحتمال أمطار خفيفة في المناطق الشمالية في الفترة الصباحية مع انخفاض طفيف في نسبة الرطوبة على الساحل ورياح ناشطة أحيانا، والإثنين غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات و انخفاض إضافي في درجات الحرارة كما تنشط الرياح احيانا".