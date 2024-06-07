اقفال الادارات والمؤسسات العامّة والبلديات لمناسبة عيد الاضحى يومي الاثنين والثلاثاء في 17 و18 حزيران

أصدر رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي، المذكرة رقم 19/2024، تقضي بإقفال الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بمناسبة عيد الأضحى المبارك. وجاء في نص المذكرة "إستناداً للمرسوم رقم 15215 تاريخ 27/9/2005 وتعديلاته، الرامي إلى تعيين الأعياد والمناسبات الرسمية، وبمناسبة عيد الأضحى المبارك، تُقفل جميع الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات يومي الاثنين والثلاثاء في 17 و18 حزيران 2024".

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