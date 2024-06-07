قوى الامن عممت صورة مسنّ فُقد من أمام محلّه الكائن في بلدة المعمريّة – صيدا

عممت المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي _ شعبة العلاقات العامّة، بناءً على إشارة القضاء المختص، صورة المفقود: مبارك مارون بو حرب (من مواليد عام 1944، لبناني). الذي فُقِد من أمام محلّه، الكائن في بلدة المعمريّة – صيدا، بتاريخ 18-5-2024، ولم يَعُد لغاية تاريخه".

وطلبت "من الذين شاهدوه، أو يعرفون مكان وجوده، الاتصال بمفرزة صيدا القضائيّة في وحدة الشّرطة القضائيّة، على أحد الرقمَين: 754308-07 أو 754309-07 للإدلاء بما لديهم من معلومات".