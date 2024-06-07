أكّد عضو مجلس الشيوخ الأميركي بيرني ساندرز، أنّ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو "مجرم حرب وبالتأكيد لن أحضر كلمته في الكونغرس".
ويلقي نتانياهو خطاباً أمام الكونغرس الأميركي بمجلسيه في 24 تمّوز، بحسب ما أفاد مصدر برلماني في واشنطن وكالة الصحافة الفرنسية (ا.ف.ب).
وقال المصدر إنّ نتانياهو سيخاطب الكونغرس خلال جلسة مشتركة ستعقد في 24 تمّوز، وذلك تلبية لدعوة رسمية وجّهها إليه قادة الحزبين في مجلسي النواب والشيوخ الاميركيين.
وتأتي زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي إلى الولايات المتّحدة وسط ضغوط متزايدة تتعرّض لها إسرائيل للتوصل لاتفاق مع حركة حماس ينهي الحرب الإسرائيلية المدمرة على قطاع غزة منذ ثمانية أشهر والتي تسبّبت بعزلة دبلوماسية متزايدة لإسرائيل بسبب حصيلة ضحاياها المرتفعة في قطاع غزة.
كانت هذه تفاصيل خبر ساندرز: نتانياهو مجرم حرب وبالتأكيد لن أحضر كلمته في الكونغرس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.