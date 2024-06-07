الأعلى منذ 18 عاما.. "الأرصاد": مدينة مصرية وصلت حرارتها أمس 49.6 درجة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن محطة أسوان سجلت أمس درجة حرارة وصلت إلى 49.6 درجة فى الظل.

وأوضحت الهيئة في بيان لها، الجمعة، أن هذه ليست المرة الأولى التى تسجل فيها إحدى محطات الهيئة العامة للأرصاد الجوية درجة الحرارة، حيث سجلت محطة دراو فى 6 يونيو 2006 نفس درجة الحرارة( 49.6 درجة).

وأشارت إلى أنه سجلت محطة الخارجة فى 31 يوليو 2007 49.6 درجة وفقا للبيانات المناخية الصادرة من الهيئة العامة للأرصاد الجوية.

وقالت "الأرصاد"، بحسب بيان صادر عنها، الجمعة، إن حالة الطقس خلال الساعات القادمة تشهد استمرار الموجة شديدة الحرارة على أغلب الأنحاء؛ ليسود طقس شديد الحرارة، حيث ذروة الارتفاع في درجات الحرارة، ومن المتوقع أن تسجل درجة الحرارة العظمى 41 درجة مئوية فى الظل على القاهرة الكبري.