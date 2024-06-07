الأولى من ذي الحجة.. شعائر صلاة الجامعة من الجامع الأزهر – بث مباشر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – محمود مصطفى أبوطالب:

قدم التليفزيون والإذاعة المصرية وبعض القنوات الخاصة، بثا مباشرا لشعائر صلاة الجمعة الأولى من شهر ذي الحجة من الجامع الأزهر الشريف.

ومن المقرر أن يلقي خطبة الجمعة، الدكتور عبدالفتاح العواري عضو مجمع البحوث الإسلامية، ويتلو القرآن الشيخ محمدي بحيري.

ويقدم "الخليج 365" خدمة البث المباشر لشعائر صلاة الجمعة، عبر الرابط التالي:

واستطلعَت دارُ الإفتاءِ المصريةُ هلالَ شهرِ ذي الحجة لعام ألفٍ وأربعمائةٍ وخمسة وأربعين هجريًّا بعد غروب شمس يوم الخميس التاسع والعشرين من شهر ذي القعدة لعام ألفٍ وأربعمائةٍ وخمسة وأربعين هجريًّا، الموافق السادس من شهر يونيه لعام ألفين وأربعة وعشرين ميلاديًّا بواسطة اللِّجان الشرعيةِ والعلميةِ المنتشرةِ في أنحاء الجمهورية. .

وأوضحت، أنه بناء على قرار المحكمة العليا بالمملكة العربية السعودية فقد تقرر لديها شرعًا من نتائج هذه الرؤية البصرية الشرعية الصحيحة وقرار المحكمة العليا ثبوتُ رؤية هلالِ شهر ذي الحجة لعامِ ألفٍ وأربعمائةٍ وأربعة وأربعين هجريًّا.