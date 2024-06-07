شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس النواب فى أسبوع.. وافق على الموازنة العامة وخطة التنمية 24/25 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس على مشروع قانون بربط الموازنة العامة للدولة، ومشروعات قوانين بربط موازنات الهيئات العامة الاقتصادية وعددها (59) مشروعاً، ومشروع قانون بربط موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2024/2025، ومشروع قانون باعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2024/2025 بعد مناقشات موسعة ومستفيضة بين النواب والوزراء المختصين.

وأكد رئيس المجلس أن المناقشات عكست مشهداً ديمقراطياً للجمهورية الجديدة وتفاعلاً متميزاً من الحكومة مع ملاحظات النواب حول الموازنة.

كما وافق المجلس على (5) مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع شركات للبحث عن البترول والغاز والزيت الخام واستغلالهما وذلك في إطار جذب استثمارات جديدة في مجالي البحث والتنقيب عن المواد البترولية دعماً للاقتصاد الوطني.

وشكر رئيس المجلس الحكومة المستقيلة متمنياً التوفيق للدكتور مصطفى مدبولي المكلف بتشكيل الحكومة الجديدة في اختيار أعضائها الجدد ممن لديهم القدرة على تحقيق آمال وطموحات الشعب المصرى وأهداف الدولة المصرية، كما وجه التهنئة لجميع الشعوب الإسلامية والقيادة السياسية بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك أعاده الله علينا جميعاً بالخير واليمن والبركات.

ورفع المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب الجلسة العامة على أن يعود المجلس للانعقاد فى موعد يحدد فيما بعد.



