تقنين شديد للمياه طال 1,4 مليون سخص بعد انكسار أنبوب مياه مهم في غرب كندا

أمرت مدينة كالغاري في غرب كندا، بـ"تطبيق تقنين شديد لكميات المياه لسكانها البالغ عددهم 1,4 مليون نسمة لفترة لم تحدّدها، بعد انكسار أنبوب مياه مهم".

وتلقى السكان عبر هواتفهم المحمولة فجراً "إشعاراً طارئاً بشأن إمدادات المياه" ذُكر فيه أنّ مستويات المياه "باتت في وضع حرج"، مما يؤثر على قدرة المدينة على إمداد السكان بها واستعدادها في حال نشوب أي حريق.

وناشدت رئيسة البلدية جيوتي غونديك المنازل والشركات الحفاظ على المياه، وأوصت "عدم الاستحمام او غسل الأطباق او الملابس" حتى تُحلّ المشكلة.

وفي الحي الذي انكسر فيه أنبوب المياه، سارت المركبات وسط كمية مياه كبيرة غمرت الشوارع، فيما صدرت تعليمات للسكان بغلي المياه لشربها أو لتنظيف أسنانهم.

وأشارت سلطات المدينة إلى أنّ سبب انكسار الأنبوب لا يزال غير معروف، لافتةً إلى "صعوبة تواجهها أصلاً في ملء احتياطي المدينة من المياه". وأوضحت أنّ "تصليح الأنبوب قد يستغرق "وقتا كثيرا".

وتواجه مقاطعة ألبرتا حالياً موجة جفاف حادة، لكنّ نهر بو الذي تستمد منه كالغاري مياهها، تحسّنت ظروفه هذا الربيع، بحسب السلطات.