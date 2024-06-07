تنظيم أول إضراب للعاملين في "سامسونغ" في كوريا الجنوبية

نظّم عاملون في شركة التكنولوجيا العملاقة سامسونغ في كوريا الجنوبية، أول إضراب عن العمل في الشركة، حسبما أفاد رئيس أكبر نقابة تمثّل عشرات الآلاف منهم، في تصريح لوكالة الصحافة الفرنسية (أ.ف.ب).

وتعدّ سامسونغ إلكترونيكس واحدة من أكبر الشركات المصنّعة للهواتف الذكية في العالم وأيضًا من الشركات الوحيدة على مستوى العالم التي تنتج شرائح ذاكرة متطوّرة تُستخدم في الذكاء الاصطناعي التوليدي، بما في ذلك أجهزة الذكاء الاصطناعي المتطوّرة.

وتخوض إدارة الشركة التي تعدّ أكبر منتج لرقائق الذاكرة في العالم، مفاوضات مع النقابة بشأن الأجور منذ كانون الثاني، لكنّ الجانبين فشلا في إيجاد حلول.

وذكرت الشركة في بيان أنّه "لن يكون هناك تأثير على أنشطة الإنتاج والأعمال". ويشارك في الإضراب موظفو المقر العام للمجموعة وليس العمال في خطوط الإنتاج، كما يستمر ليوم واحد.

ويعدّ هذا الإضراب الأول لعمّال شركة التكنولوجيا العملاقة.

ونظّم حوالى عشرة عمّال احتجاجًا أمام مكتب سامسونغ الرئيسي في سيول، حيث هتفوا "احترموا العمّال!".