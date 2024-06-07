معلومات عن حصول إطلاق نار في محلة كورنيش المزرعة

أفادت معلومات صحافية عن حصول إطلاق نار في منطقة كورنيش المزرعة، في حين تضاربت المعلومات حول الخلفيات، حيث تحدث البعض عن إشكال وقع في المحلة، بينما أفاد البعض الآخر عن مطاردة أمنية لمطلوب.

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