تابع رئيس التفتيش المركزي القاضي جورج عطية موضوع التعرض للمفتشة التربوية مها الخيال وإحراق سيارتها المركونة إلى جانب بيتها في طرابلس. وقرّر تشكيل لجنة وفق ما تنص عليه القوانين والأنظمة المرعية الإجراء لتحديد التعويض المادي المستحق لها نتيجة الخسارة المادية التي لحقت بها. ووجه كتابًا إلى وزارة المالية طالبًا إليها تسمية مندوب عنها للمشاركة في أعمال اللجنة المنوي تشكيلها.

كانت هذه تفاصيل خبر رئيس التفتيش المركزي أقرّ آلية لتعويض الخسارة المادية التي لحقت بمفتشة تربوية في طرابلس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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