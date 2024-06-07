اشارت الدائرة الإعلامية في حزب "القوات اللبنانية"، في بيان الى انه "بعد أن تبيّن بأنّ الهجوم المسلّح الذي نفّذه السوري "قيس فراج" على السفارة الأميركيّة يحمل بطاقة لجوء من المفوضية السامية للاجئين، وبعد أن أكّدنا مرارًا وتكرارًا أن بطاقات اللجوء التي تمنحها المفوضية ليست قانونية ولا شرعيّة وتتمّ من دون تنسيق مع الدولة، فإنّ المفوضيّة مطالبة بوقف إعطاء بطاقات لجوء، كما مطالبة بوقف العمل بهذه البطاقات كلّها".

كانت هذه تفاصيل خبر القوات طالبت المفوضية السامية للاجئين بوقف إعطاء بطاقات لجوء بعد حادثة السفارة الاميركية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.