لإنهاء الحرب في غـ.زة.. وزير الخارجية الأمريكي يزور إسرائيل الإثنين المقبل

الشارقة - اميمة ياسر -

ذكرت وسائل إعلام عبرية، أن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن سيزور إسرائيل الاثنين المقبل.

وقالت مصادر إسرائيلية، إن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن يسعى خلال زيارته إلى إسرائيل للتوصل لاتفاق بشأن التهدئة والإفراج عن الرهائن وإنهاء الحرب في قطاع غزة.

وتشهد مفاوضات وقف الحرب في قطاع غزة تطورات متلاحقة على مدار الساعة، لإنهاء الصراع بين جيش الاحتلال الإسرائيلي والفصائل الفلسطينية، بعد أكثر من 8 أشهر من القتال، الذي دفع نحو دمار هائل في القطاع، وخسائر فادحة في الأرواح من المدنيين الفلسطينيين.

وتستمر مفاوضات وقف إطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي وحركة حماس في قطاع غزة، إذ التقى كبار المسئولين من مصر وقطر والولايات المتحدة مع قادة حركة حماس في الدوحة لبحث سبل التوصل لاتفاق.