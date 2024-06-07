عضو بالكابينيت الإسرائيلي: يجب أن نسيطر على غزة

ياسر رشاد - القاهرة - طالب آفي ديختر، عضو بـ"الكابينيت" الإسرائيلي، اليوم الجمعة، بضرورة السيطرة على غزة وفرض حكم عسكري، مؤقت لتحقيق أهداف الحرب على القطاع.

أجرت صحيفة معاريف الإسرائيلية، صباح اليوم الجمعة، حوارًا مطولًا مع الجنرال آفي ديختر، وزير الزراعة، عضو "الكابينيت" الإسرائيلي، شدد من خلاله على أن فرض حكم عسكري على غزة يحقق الأهداف التي وضعتها حكومة بنيامين نتنياهو للحرب على القطاع.

وأكد آفي ديختر، الذي شغل أكثر من منصب في بلاده، منها وزير الأمن الداخلي، ورئيس جهاز الاستخبارات الداخلية "الشاباك"، أن أحداث 7 أكتوبر الماضي، ويقصد بها العملية العسكرية التي أعلنت عنها حركة "حماس"، كانت فشلًا وإخفاقًا وكارثة وخللًا رهيبًا في بلاده.

وفي السياق نفسه، صرح دانيال هاغاري، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، مساء أمس الخميس، بأن التعامل مع حركة "حماس" يحتاج لسنوات ومن يتحدث بغير ذلك يضلل الجمهور.

ونقل الموقع الإسرائيلي "واللا"، عن هاغاري، أن التعامل مع حماس يحتاج إلى سنوات، موضحًا أن بلاده تخوض حربًا متعددة الجبهات، حيث يواجه حزب الله في الشمال، وحماس في الجنوب في قطاع غزة منذ ثمانية شهور.

وتعليقًا على واقعة محاولة تسلل مقاومين فلسطينيين إلى داخل غلاف غزة من منطقة كرم أبو سالم، أوضح المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أن منطقة رفح معقدة، كونها تمثل أنبوب الأكسجين لحركة حماس.

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن، أمس الخميس، عن مقتل جندي خلال اشتباكات مع متسللين فلسطينيين عند معبر كرم أبو سالم جنوبي البلاد.

ونقلت القناة الإسرائيلية الـ13، عن الجيش الإسرائيلي إعلانه مقتل الرقيب زيد مزاريب (34 عامًا) الذي سقط خلال الاشتباكات مع متسللين فلسطينيين حاولوا اختراق السياج الفاصل مع غلاف غزة من منطقة رفح جنوبي قطاع غزة.

وأوضحت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن مجموعة من المسلحين الفلسطينيين حاولوا العبور من منطقة كرم أبو سالم بمدينة رفح إلى الداخل الإسرائيلي، فيما قتل 3 فلسطينيين بعد وقوع اشتباكات وإطلاق نار متبادل بين الطرفين.

ولا تزال العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة مستمرة، منذ السابع من أكتوبر 2023، حينما أعلنت حركة حماس، التي تسيطر على القطاع، بدء عملية "طوفان الأقصى"؛ وأطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي غالبيتهم من المستوطنين، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.

وأسفر الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة، حتى الآن، عن سقوط نحو 37 ألف قتيل ونحو 83 ألف جريح، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وذلك ممن وصلوا إلى المستشفيات، فيما لا يزال أكثر من 7 آلاف مفقود تحت الأنقاض الناتجة عن القصف المتواصل في أنحاء القطاع.