الرصيف البحري قبالة غزة سيستأنف عملياته اليوم

ياسر رشاد - القاهرة - أفادت هيئة البث الإسرائيلية بأنه من المتوقع استئناف عمليات الرصيف البحري قبالة قطاع غزة اليوم (الجمعة).

وقالت الهيئة إنه تم إصلاح الرصيف، الذي تكلّف إنشاؤه نحو 300 مليون دولار، في ميناء أشدود بعد تعرضه لأضرار جراء حالة الطقس السيئ الشهر الماضي.

إقامة الرصيف البحري المؤقت

وكانت القيادة المركزية الأميركية قد أعلنت الشهر الماضي إقامة الرصيف البحري المؤقت على شاطئ غزة لإدخال مساعدات بحراً إلى القطاع.

روسيا تعثر على شظايا هيمارس الأمريكية على أراضيها بعد ضربة أوكرانية

عثرت روسيا على شظايا هيمارس الأمريكية على أراضيها بعد ساعات قليلة من سماح وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن للقوات المسلحة الوكرانية، بضرب الأراضي الروسية، حيث هاجمت المناطق السكنية في بيلغورود بصواريخ "هيمارس" الأميركية.

وقالت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، في مؤتمر صحافي، على هامش منتدى سانت بطرسبورغ الاقتصادي الدولي، اليوم الجمعة، إنه وبعد تصريحات بلينكن مباشرة، وحرفيًا بعد بضع ساعات، هاجمت القوات الأوكرانية المناطق السكنية في بيلغورود، وقامت بذلك بواسطة صواريخ "هيمارس" أميركية الصنع، وفق تعبيرها.

ليس رجلاً محترمًا:

أتى هذا بعدما وصف سيد البيت الأبيض نظيره الروسي بأنه “ليس رجلاً محترمًا... إنه دكتاتور”، كما أردف قائلاً خلال مقابلة مع شبكة ABC الإخبارية: "لقد عرفته منذ أكثر من 40 عامًا، لقد كان يثير قلقي لمدة 40 عامًا، إنه ليس رجلاً محترمًا".

وأضاف: "إنه دكتاتور، وهو يكافح من أجل التأكد من أنه يحافظ على تماسك بلاده مع استمرار هذا الهجوم"، في إشارة إلى الحرب في أوكرانيا.

ضرب الكرملين:

كذلك أوضح أن منح كييف أسلحة يأتي لضرب موسكو، أو ضرب الكرملين، أو مهاجمته عبر الحدود فقط، حيث يتعرض الأوكرانيون لنيران كثيفة من الأسلحة التقليدية التي يستخدمها الروس.

وعند سؤاله عما إذا كانت الأسلحة الأميركية الصنع قد استخدمت بالفعل في روسيا منذ أن وقع على استخدامها، لم يرد الرئيس بشكل مباشر، لكنه أوضح أنه لن يُسمح باستخدامها لاستهداف العاصمة الروسية، أو مقر الحكومة.

كما أضاف، أنه لن "يُسمح باستخدامها بالقرب من الحدود... نحن لا نسمح بضربات على مسافة 200 ميل داخل روسيا، ولا نسمح بضربات على موسكو أو الكرملين".

جاء ذلك بعدما اتهم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين واشنطن بتزويد أوكرانيا بأسلحة عالية الدقة لشن ضربات على الأراضي الروسية، ما اعتبره مشاركة مباشرة في الحرب، رد الرئيس الأميركي بتصريحات اعتبرت "مسيئة" بحق سيد الكرملين، ما وسّع نطاق التوتر.



