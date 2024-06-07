شكرا لقرائتكم خبر عن بهاء أبو شقة: ثورة 30 يونيو أعادت مصر المسروقة من طريق مجهول على يد الإخوان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المستشار بهاء أبو شقة، وكيل مجلس الشيوخ، إن ثورة 30 يونيو كانت ولازالت الثورة الحقيقية التي برهنت على إدارة و وعي الشعب المصري، الذى رفض كافة المخططات التي كانت تهدف إليها جماعة الإخوان الإرهابية، لتحقيق أطماعها وحلم الوصول إلى اسللطة التي كانت تعسى إليه من عقود، لكن أهداف الجماعة الإرهابية باءت جميعها بالفشل وتحطمت على يد الثوار الذين أدركوا منذ اللحظة الأولى أن هذا التنظيم لم يضع مصلحة الوطن في اعتباره بينما جاء لتحقيق أجندة محددة تخدم هذا الكيان الإرهابي.

وأشار وكيل مجلس الشيوخ، إلى أن ثورة 30 يونيو أعادت مصر المسروقة من جديد، وحفظت هذا الوطن من الفرقة والفوضى، التي كان يخطط لها هذا التنظيم بعدما فشل في السيطرة والهمينة على البلاد، فقد أدرك المواطن البسيط منذ تولي هذه الجماعة السلطة بمخاطر المنهج الذى اتبعه الإخوان في إدارة البلاد، والذى كان يهدف على تغيير الهوية، فقد كانت مصر في طريقها الى المجهول ولم يعد تنظيم المشهد ووحدة الصف إلا وعي المصريين .