زار رئيس مجلس الإدارة المدير عام مرفأ بيروت عمر عيتاني مرفأ فالنسيا، حيث التقى بمديره العامإنريكي بيلدا، ورئيسة منظمة Ro-ro تيريزا غارسيا إيبارا، ورئيس العلاقات الدولية والسياسات الأوروبية مانويل رودريغيز. وجرى تسليط الضوء على الإدارة الحديثة للموانئ وسبل التعاون بين المرافئ وتحديثها.

كانت هذه تفاصيل خبر مديرعام مرفأ بيروت زار مرفأ فالنسيا وبحثٌ في سبل التعاون بين المرافئ وتحديثها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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