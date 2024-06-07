وصل الى مطار بيروت الدولي رئيس الكنائس الشرقيّة في الفاتيكان الكاردينال كلاوديو غودجيروتي، للمشاركة في السيامة الأسقفية للاب ميشال الجلخ الانطوني الذي رفعه قداسة البابا فرنسيس إلى الدرجة الأسقفية ‎وعينه رئيس أساقفة نِصِّيبين شرفًا. وهو امين سر رئيس المجمع الشرقي حالياً .

كانت هذه تفاصيل خبر رئيس المجمع الشرقيّ بالفاتيكان وصل إلى بيروت للمشاركة في السيامة الأسقفية للاب ميشال الجلخ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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