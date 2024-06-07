قوى الأمن عممت صورة موقوفَين احدهما سوري بجرم التّحرّش بقصّر

عممت المديرية العامّة لقوى الأمن الداخلي، بناءً على إشارة القضاء المختص، صورة الموقوفَين: ي. خ. (مواليد عام 1985، سوري)، ح. ع. (مواليد عام 1985، لبناني) الذي تبين بحسب اعترافات الضّحايا والموقوفين، قيامهما بالتّحرّش بعددٍ من القُصَّر، منهم من لا تزال هويّته مجهولة حتّى اللحظة"،
وطلبت ممّن وقع ضحية أعمالهما، "الاتّصال بمكتب مكافحة جرائم المعلوماتيّة وحماية الملكيّة الفكريّة، على الرقم: 293293/01، للإدلاء بما لديهم من معلومات. علمًا أنّ المعلومات المتعلّقة بالضّحايا ستبقى سريّة للغاية، وطيّ الكتمان".
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