افادت قناة "الجزيرة" عن "حركة نشطة لسلاح الجو الإسرائيلي في الجليل عقب دوي صفارات الإنذار في منطقة الناصرة". وافيد عن دوي انفجارات ناجمة عن اعتراضات صاروخية في منطقة الناصرة.

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