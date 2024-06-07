الصحة بغزة: ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي إلى 36731 شهيدا و83,530 مصابا

افادت وزارة الصحة بغزة، عن "ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي إلى 36,731 شهيدا و83,530 مصابا منذ 7 تشرين الاول"، مشيرة الى ان "الاحتلال ارتكب 8 مجازر في القطاع وصل منها للمستشفيات 77 شهيدا و221 مصابا خلال 24 ساعة".

ولا تزال العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة مستمرة، منذ السابع من تشرين الاول 2023، حينما أعلنت حركة حماس، بدء عملية "طوفان الأقصى"؛ وأطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي غالبيتهم من المستوطنين، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.

وأسفر الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة، حتى الآن، عن سقوط نحو 37 ألف قتيل ونحو 83 ألف جريح، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وذلك ممن وصلوا إلى المستشفيات، فيما لا يزال أكثر من 7 آلاف مفقود تحت الأنقاض الناتجة عن القصف المتواصل في أنحاء القطاع.